İHA

Yangın öğle saatlerinde, Mihalgazi İlçesine bağlı Dokuz Mayıs Mahallesi Tozman Yayla Yolu mevkiinde meydana geldi. E.D.’nin kullandığı 26 PN 821 plakalı otomobil, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

İHA'nın haberine göre E.D., yanan araçtan yara almadan çıkarken, alevler çevredeki çam ağaçlarına sıçrayarak, yangının ormana yayılmasına sebep oldu.

Yangın haberini alan ekipler, hemen bölgeye gelerek soğutma çalışmalarına başladı. Meydana gelen orman yangınına; Eskişehir, Bursa ve Ankara Orman Bölge Müdürlüğü’nden 20 arazöz ve çok sayıda ekip gelirken, 1 yangın söndürme helikopteri ile de alevlere müdahale edildi.

Yaklaşık 100 görevlinin çalıştığı yangını söndürme çalışmaları ise hala devem ediyor.