Arıza yapan aracın arkasındaki 2 kişiyi ezdi!

OTOMOBİLİN ARKASINDA BEKLİYORLARDI

İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, Metin Ataş idaresindeki SUV tipi otomobil, araçları arıza yaptığı ileri sürülen ve yol üzerinde park halinde duran otomobilin arkasında yaya olarak bekleyen Ömür Kaynar ve Önder Kaynar'a çarptı.