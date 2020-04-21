Muhtaç asker ailesi yardım ödemeleri artırıldı

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Muhtaç Asker Ailesi Yardım Programı kapsamında aylık ödeme miktarı yüzde 45,45 artarak 275 TL’den 400 TL’ye, Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı kapsamında aylık ödeme miktarının da %50 arttırarak 100 TL’den 150 TL’ye çıkarıldığını açıkladı.

Bakan Selçuk, her iki yardım programı için de 24-28 Nisan 2020 döneminde ödeme yapılacağını kaydetti.

Selçuk programların içeriğine ilişkin bilgi de paylaştı: “Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Yardım Programından askere gitmiş veya gidecek olan kişinin, yoksulluk riski ile karşı karşıya bulunan, eşi, anne veya babası faydalanıyor. Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programından da askere gitmiş veya gidecek olan kişinin, ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen, 18 yaşından küçük çocukları yararlanıyor.” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ihtiyacı olan her ailelerin yanında olduğunu vurgulayan Selçuk, artışların hayırlı olması temennisinde de bulundu.