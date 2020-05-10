İHA

Edinilen bilgiye göre, hafta sonu ve sıcak havayı değerlendirmek ve yürüyüş yapmak için Dere Mahallesi Andık Deresi bölgesine gelen Ercan Eroğlu ve Eymen Eroğlu (8) baba- oğlu çıktıkları dağdan inerken dengelerini kaybedip düşerek yaralandılar.

İHA'nın haberine göre, Ercan Eroğlu'nun cep telefonu ile 112 Acil sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine acil sağlık ve AFAD kurtarma ekibi ile emniyet ekipleri yönlendirildi.

AFAD ve sağlık ekipleri tarafından önce Eymen Eroğlu (8) ardından Baba Ercan Eroğlu indirildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Eymen Eroğlu'nun çeşitli yerlerinde kırık olduğu Ercan Ercan Eroğlu'nun ise hafif yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı