Bahçeli'den 'darbe iması' tepkisi

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MHP lideri Devlet Bahçeli, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda siyasetteki "darbe iması" tartışmalarına yanıt verdi.

Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: "Bugünlerde demokrasi dışı arayışlarını gizlemeyen, sandıkta bulamadıklarını sokaklardan devşirmeye çalışan sefil siyasetçilerin, sefih destekçilerinin ağızlarından düşürmedikleri demokrasi elbette sahte ve sanaldır. Millete tepeden bakan anti demokratik emeller, milli iradeyi yok sayan işbirlikçi çevreler, 'bir şekilde' sözüyle ateşle oynamaktadır. Türk milleti bu zalim ve demokrasi muhaliflerine asla müsaade etmeyecek, zamanında yapılacak seçimlerde bu çürükleri sandığın dibine gönderecektir."