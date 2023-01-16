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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Barışma randevusunda eşini kalbinden bıçakladı!
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Barışma randevusunda eşini kalbinden bıçakladı!

İstanbul'da, iki çocuğuyla şehir dışından kardeşinin evine gelen kadın ile boşanma aşamasında olduğu eşi arasında aldatma iddiasıyla kavga çıktı. Barışma bahanesiyle binaya gelen koca merdiven boşluğunda eşini kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Polis tarafından yakalanan katil zanlısı koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi

Son dakika haberler: Barışma randevusunda eşini kalbinden bıçakladı!
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İHA

İstanbul'da olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Çağlayan’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi Şener B. (28) ile Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşayan 6 yıllık evli ve 2 çocuk annesi Sultan B. (27), bir süredir şiddetli geçimsizlik nedeniyle iki çocuğunu da alarak evden ayrıldı.

BARIŞMA BAHANESİYLE GELDİ

İHA'da yer alan habere göre ardından kadın, erkek kardeşi Erdinç’in, Çağlayan’daki evine geldi. Bunu haber alan Şener B. de barışma bahanesiyle eşinin kardeşinin evine geldi.

BİNANIN İÇİNE GİRDİLER

Kardeş Erdinç’in barışması için bir araya getirdiği ikili, bina kapısının önünde yaklaşık 5 dakika konuştu. Ardından ikili içeriye geçerek binanın merdivenlerinden en alt kata inmeye başladı.

EŞİNİ KALBİNDEN BIÇAKLADI

Dairenin önüne geldikleri esnada ikili arasında başlayan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü. Kavga esnasında kendisini aldattığını iddia eden eşine bıçak çeken Şener B., kadını kalbinden bıçakladı.

SAĞLIK EKİPLERİ GELDİ

Olayın ardından koca Şener B. bina dışına çıkarken, kadın ise kanlar içerisinde yere yığıldı. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri de bir süre binada çalışma yaptı. İncelemelerin ardından kadının cansız bedeni, Bahçelievler Yenibosna Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.

KAÇAN KATİL ZANLISI YAKALANDI

Kadının 2 çocuğu ise savcılık talimatıyla polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Olayın ardından katil zanlısı koca Şener B. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI

Emniyette ifadesinin alınan ve çeşitli suçlardan 5 adet kaydı bulunan Şener B., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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