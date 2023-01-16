Barışma randevusunda eşini kalbinden bıçakladı!

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İHA

İstanbul'da olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Çağlayan’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi Şener B. (28) ile Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşayan 6 yıllık evli ve 2 çocuk annesi Sultan B. (27), bir süredir şiddetli geçimsizlik nedeniyle iki çocuğunu da alarak evden ayrıldı.

BARIŞMA BAHANESİYLE GELDİ İHA'da yer alan habere göre ardından kadın, erkek kardeşi Erdinç’in, Çağlayan’daki evine geldi. Bunu haber alan Şener B. de barışma bahanesiyle eşinin kardeşinin evine geldi.

BİNANIN İÇİNE GİRDİLER Kardeş Erdinç’in barışması için bir araya getirdiği ikili, bina kapısının önünde yaklaşık 5 dakika konuştu. Ardından ikili içeriye geçerek binanın merdivenlerinden en alt kata inmeye başladı.

EŞİNİ KALBİNDEN BIÇAKLADI Dairenin önüne geldikleri esnada ikili arasında başlayan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü. Kavga esnasında kendisini aldattığını iddia eden eşine bıçak çeken Şener B., kadını kalbinden bıçakladı.