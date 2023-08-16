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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Diyarbakır'da bebeği akrep soktu! Yoğun bakımda!

        Bebeği akrep soktu! Yoğun bakımda!

        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, akrebin soktuğu 1 yaşındaki Mehmet Ali Y. ismindeki bebek, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Bebeğin durumunun ciddi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 14:46
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        Bebeği akrep soktu! Yoğun bakımda!
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        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinin kırsal Boyunlu Mahallesi'nde, 1 yaşındaki Mehmet Ali Y.'yi sabah saatlerine doğru akrep soktu.

        AİLESİ DURUMU FARK ETTİ

        İHA'da yer alan habere göre durumu fark eden ailesi, çocuğu Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine götürdü.

        YOĞUN BAKIMA ALINDI

        Bebek, burada yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastaneye sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alındı.

        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
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