Bebeği akrep soktu! Yoğun bakımda!
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, akrebin soktuğu 1 yaşındaki Mehmet Ali Y. ismindeki bebek, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Bebeğin durumunun ciddi olduğu öğrenildi
Giriş: 16.08.2023 - 14:46
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinin kırsal Boyunlu Mahallesi'nde, 1 yaşındaki Mehmet Ali Y.'yi sabah saatlerine doğru akrep soktu.
AİLESİ DURUMU FARK ETTİ
İHA'da yer alan habere göre durumu fark eden ailesi, çocuğu Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine götürdü.
YOĞUN BAKIMA ALINDI
Bebek, burada yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastaneye sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alındı.