Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Oturduğum Sarıyer Zekeriyaköy bölgesinden başladım. Kuaför salonlarını tek tek gezdim. Bu çevrede hafta içi-hafta sonu hiç fark etmez, salonlar günün her saati doludur. 2 aylık hasretin ardından kuaförlere akın olacağını düşünmüştüm ama hiç de öyle olmadı. Randevuyla çalışıldığı için salonlarda kalabalık görüntü olmaması doğal ama salon sahiplerinden öğrendiğim kadarıyla talep de fazla olmamış. Bu çevredeki kuaförler, bugünü birkaç müşteriyle kapattı anlayacağınız.

Kadınlar, salona gelmekten çekindi. Özetleyecek olursak dip boyalar salonda yapıldı. Manikür ve pedikürler ise evlerde... Daha sağlıklı olduğu düşünülerek maniküristler evlere çağırıldı. Bugün dolaştığım kuaför salonlarında maniküristleri pek göremedim çünkü hizmeti evlere götürmüşlerdi. Buna karşılık erkek berberleri ise doluydu. Bir salonda 4 koltuk varsa 2’si aynı anda çalışıyor malum ve gördüğüm kadarıyla o 2 koltuk hep doluydu.

Tarabya ve İstinye civarında aradığım kuaför salonlarından da benzer yanıtlar geldi, çok büyük bir talep olmadığını söylediler. Sarıyer çevresi, koronavirüs vakalarının çok az olduğu, düşük riskli bir bölge.

Sağlık Bakanlığı’nın ‘Hayat Eve Sığar’ uygulaması öyle söylüyor. Peki ya yüksek riskli bölgelerde durum neydi? Örneğin Bakırköy-Bahçelievler-Esenler gibi daha kalabalık ve koronavirüs için yüksek risk uyarısı veren bölgelerdeki durumu da bölgedeki salonları arayarak sordum. Çok ilginçtir; yüksek riskin olduğu bölgelerde kuaförler dolmuş bugün.

Hatta bir haftalık randevular doluymuş, yetişemiyorlarmış. Tüm İstanbul’daki kuaförlere malzeme tedarik eden bir yetkiliyle yaptığım sohbet de bu verileri, izlenimleri teyid etti. Orta riskli bölgelerden biri olan Üsküdar, Ümraniye gibi bölgelerde de kuaförlerde talep patlaması olduğunu öğrendim.

Ez cümle... Vakaların, riskin fazla olduğu yerde daha temkinli olmak gerekirken tam aksine o bölgelerde kuaförlere talep fazla. Buna karşın riskin çok düşük olduğu yerlerde ise vatandaş normalleşmeye karşı daha temkinli...

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!