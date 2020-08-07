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Son dakika haberi! Eşiyle birlikte soyguncuları yakaladı!

Konya'da dikkat çeken bir soygun girişimi yaşandı. Kentte bir kuyumcu dükkanını soymak isteyen iki şüphelinden biri, iş yeri sahibi tarafından vurularak yakalandı. Silahlı soyguncuların etkisiz hale getirilmesinde iş yeri sahibin eşi de yardım etti. Üçüncü kez soygun girişimine uğrayan ve kendilerini kurtarmak zorunda olduklarını kaydeden Raziye Koyuncu, bacağından yaralanan hırsıza ilk müdahaleyi yaptığını anlatarak, suçluların cezalandırılmasını istedi

Konya
İHA

Konya’da kuyumcuya giren soygunculara silah çekerek eşine yardım eden Raziye Koyuncu, dehşet ablarını anları anlattı.

İHA'nın haberine göre açıklamasında, sabah 7.30 sıralarında dükkanı açtıklarını ifade eden Raziye Koyuncu, şunları kaydetti:

“İşimizi bitirdik. Bir tane sarı tişörtlü şahıs geldi, eşim kapalıyız dedi. Sonra tekrar geldi, bize çeyrek sordu. Sonra bir arkadaşının doğum günü olduğunu söyleyerek kolye fiyatlarını sordu. İlk önce pahalı kolye sordu sonra biraz panik gibiydi. Ben de temizlik yapıyordum o sırada arkaya geçmiştim. Eşimin sesinin geldiğini duydum ve baktım ki yüzü maskeli bir hırsız. Eşime silah doğrultarak yat yere diyordu.

Sarı tişörtlü olan hırsıza da valiz attı. Ne varsa doldur dedi. O sırada ben de panik yaptım. Hem malımız hem canımız, yıllardır çalışıp kazandığımız burada bizim. Eşim de kalp hastası, bypass olmuştu. Aklıma geldi arkada silah olduğu. Ben silahı çekince hırsızın benim orada olduğumdan haberi yoktu. Onun dikkati bana dönünce eşim de silahla kendini kurtarmak için ateş etti. Mecbur kendimizi kurtarmak zorundaydık."

"HIRSIZIN BACAĞINI BAĞLADIM"

Silah kullanmasını hiç bilmediğini ve ilk defa eline aldığını belirten Raziye Koyuncu, “O anda hırsıza burayı terk edin size yardım edelim dedik. Yok benim durumum kötü, affedin beni diyerek kabul etmediler. Diğerine de valizlere doldur ne varsa diyor. Öyle deyince ben de silah çektim. Eşim de ateş etti. Dışarı çıktım bağırdım yardım istedim. Hırsızın bacağı kanıyordu, şalı getirerek bacağını bağladım, su istedi su verdim” dedi.

"BÜYÜK BİR DERS OLSUN"

İşlerinin çok zor olduğunu kaydeden Raziye Koyuncu, “Bizim işimiz zor bir iş ama kimsenin de kimsenin malında ne de canında hiçbir alacağı yok. Hırsızlara büyük bir ders olsun herkes çalışsın, az da olsa Rabbim herkese rızk vermiştir, alnının teriyle kazandığını yesin” ifadelerini kullandı.

"BUNUNLA BİRLİKTE ÜÇÜNCÜ OLDU"

İş yeri sahibi Abdullah Koyuncu ise, işyerinde üçüncü kez hırsızlık girişimi yaşandığını söyledi. İlk gelen şahsın şüpheli hareketler sergilediğini dile getiren Koyuncu, "Bize soygun olduğunu, yere yatmamız gerektiğini söylediler. Çantaya altınları doldurmaya çalışınca eşim tüfek çekti. Ben de birisini bacağından yaraladım. Yaralanan şahıs yere düşünce diğeri de kaçamadı. Kaçamayınca hanımım da kapıyı kilitledi, yakaladık ve polisi aradık.

Geçmiş olsun diyoruz. Yapacak da bir şey yok yani biz bu işi yaptığımızdan ve altının pahalanmasından dolayı hırsızların gözü genelde bu altın sektöründe. Bununla birlikte 3. oldu bu. Diğerleri de yakalandı. Birisi 15 yıl ceza aldı. Aynı şekilde yine oldu bir ara. Bu kez de bu oldu” dedi.

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