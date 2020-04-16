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Brezilya Sağlık Bakanı Henrique Mandetta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirlere dair yaşanan tartışmaların ardından Devlet Başkanı Jair Bolsonaro tarafından görevden alındı.

Mandetta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Bana, bakanlığımıza liderlik etme fırsatı verildiği için teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Brezila Devlet Başkanı Bolsonaro Mandetta'nın yerini onkolog Nelson Teich'in geldiğini açıkladı.

Nelson Teich ilk açıklamasında, sosyal mesafe kurallarında ani bir değişiklik olmayacağını vurguladı.

Ekonomik tedirginlik nedeniyle halkı karantinaya uymamaya davet eden Bolsonaro'nun Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarından paylaştığı ve sosyal izolasyona karşı halkı sokağa davet ettiği videoları da salgınla mücadeleye kötü örnek olabileceği gerekçesiyle internet sağlayıcılar tarafından kaldırılmıştı.

Bolsonaro'nun bu tavrı ve karantina tedbirlerinin kaldırılması yönündeki çağrıları, Mandetta ile arasında gerilime neden olmuştu.

BREZİLYA'DA SON DURUM

Açıklanan son verilere göre, Brezilya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 924'e yükseldi. Ülkede koronavirüs vakalarının sayısı ise 30 bin 425'e çıktı.