Bu acıya yürek dayanmaz! Anne, baba ve kızları toprağa verildi!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Bu acıya yürek dayanmaz! Anne, baba ve kızları toprağa verildi!
ABONE OL

Bu acıya yürek dayanmaz! Anne, baba ve kızları toprağa verildi!

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde dün akşam TIR'la çarpışan otomobildeki çift ile kızları hayatını kaybetti, otomobili kullanan oğulları ise ağır yaralandı. Baba Hikmet, anne Nadide ile 15 yaşındaki kızları Melike Kaçim, gözyaşlarıyla toprağa verildi

Son dakika haberler: Bu acıya yürek dayanmaz! Anne, baba ve kızları toprağa verildi!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Manisa'da, Onur Kaçim'in (27) kullandığı otomobil, Manisa Akhisar kara yolu Yeniköy Mahallesi geçişinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Şaban C.Ç. (25) idaresindeki TIR'a çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Anne Nadide (solda), Melike ve Onur Ka&ccedil;im.
Anne Nadide (solda), Melike ve Onur Kaçim.

AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ OTOMOBİLDEN ÇIKARILDI

Hikmet Ka&ccedil;im, 50 yaşındaydı.
Hikmet Kaçim, 50 yaşındaydı.

İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücü Onur Kaçim ile babası Hikmet (50), annesi Nadide (49) ve kardeşi Melike Kaçim'i (15) çıkardı.

ANNE, BABA VE GENÇ KIZ ÖLDÜ

Hastaneye kaldırılan yaralılardan baba Hikmet, anne Nadide ve Melike Kaçim, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. TIR sürücüsü Şaban C.Ç, gözaltına alındı.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Kazada yaşamını yitiren Hikmet Kaçim ve eşi Nadide Kaçim ile 15 yaşındaki kızları Melike Kaçim'in cenazeleri, yakınları tarafından morgdan teslim alınarak İmamı Azam Camii'ne getirildi.

TIR ŞOFÖRÜ SERBEST BIRAKILDI

Cenazeler, öğle vakti kılınan namazın ardından Karahüseyinli Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü Şaban C.Ç'in ise ifadesinin andından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bursa'daki FETÖ davasında eski vali Harput'a 8 yıl 9 ay hapis
GÜNDEM Eski Bursa Valisi'ne 8 yıl hapis
Tarım Bakanı Kirişci'den kuraklık mesajı: Türkiye, su stresi altında olan bir ülke - Son dakika haberi
GÜNDEM Tarım Bakanı Kirişci'den kuraklık mesajı
İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2023 | Sosyal Konut 2+1 ve 3+1 TOKİ İstanbul kura çekilişi sonuçları sorgulaması nereden ve nasıl yapılır?
GÜNDEM Gözler TOKİ İstanbul kura çekimi tarihinde!
Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 9 Ocak 2023 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları açıklaması
GÜNDEM Gözler Kabine Toplantısı kararları açıklamasında
Muğla'da "balık avı turları"na denetim
GÜNDEM Muğla'da "balık avı turları"na denetim
Son dakika: AK Parti başörtüsü düzenlemesi için partilerden randevu istedi
GÜNDEM AK Parti başörtüsü düzenlemesi için tura çıkıyor
EYT 3600 günden emekli olunur mu? 2023 EYT'de 3600 günden emekli nasıl olunur ve kısmi emeklilik EYT kapsamına girer mi? 2023 EYT kapsamında 3600 gün emeklilik şartları
GÜNDEM EYT ile 3600 günden emekli olunur mu?
Rize'de feci yangın! Son dakika: Alevler evleri ve bir aracı sardı - Güncel haberler
GÜNDEM Rize'de feci yangın! Alevler evleri ve bir aracı ...
BEKÇİ ALIMI ne zaman yapılacak? 2023 Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?
GÜNDEM Bekçi alımında son durum
İsviçre'den sporcularla "heliski" heyecanı başladı
GÜNDEM İsviçre'den sporcularla "heliski" heyecanı başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.