Sahte içki yine can aldı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa
ABONE OL

Son dakika haberler... Bursa'da sahte içki faciası: 2 kişi öldü

Bursa'da sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 2 kişi öldü, 12 kişi ise tedaviye alındı.

Son dakika haberler... Bursa'da sahte içki faciası: 2 kişi öldü
Sahte içki yine can aldı!
0:00 / 0:00
İHA

Çekirge Devlet Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesine dün ve bugün farklı zamanlarda alkol aldıktan sonra fenalaşmaları üzerine başvuran Mehmet İ. (51),Ferdi N.(37),B.E. (36),M.T. (51),E.A. (43),A.G (52),M.D. (58),M.Ö.K, R.H, G.M, F.D.Y. (49),T.M. (44),İ.Ç.(39) ve S.Ç'nin (51) sahte içkiden zehirlendikleri bilgisi üzerine Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Hastanede tedaviye alınanlardan Mehmet İ. ve Ferdi N. yaşamını yitirdi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, hastanede tedavi görenlerden sahte içkileri yarım litrelik pet şişeler halinde temin ettikleri kişinin E.O. olduğunu öğrendi.

Polisin yakaladığı E.O. ise ifadesinde, etil alkol olarak bildiği maddeyi U.K'den aldığını söyledi.

Bunun üzerine ekipler gözaltına aldıkları U.K'nin sahte içkileri ne şekilde temin ettiğine yönelik ifadesini aldı. U.K, etil alkol olarak bildiği maddeyi 50-60 litre olarak internet üzerinden İstanbul'dan sipariş ettiğini söyledi. Gönderinin kargoyla kendisine ulaştığını itiraf eden U.K, bunları başka kişilere de sattığını anlattı.

Hızlıca harekete geçen polis ekipleri, U.K'den alkol alan 4 kişinin adreslerini belirleyerek toplam 30 litre sahte içkiyi tüketilmeden ele geçirdi.

Polis, gözaltına alınan şüphelilerden alkol almış diğer kişilerin tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada hastanede tedavisi süren 12 kişiden 7'sini bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Bayraktar Uşak'taki doğal gaz kesintisi çalışmalarını değerlendirdi
GÜNDEMUşak'taki doğal gaz kesintisine ilişkin açıklama
Ankara'da 6 sokak köpeği zehirlenerek öldürüldü
GÜNDEM4 yavru köpek son anda kurtarıldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi Başkanı Michel ile bir telefonda görüştü
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
Yüksek İstişare Kurulu'ndan ABD'nin yaptırım kararına kınama
GÜNDEMYİK'ten yaptırım kararına kınama
Muş'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
GÜNDEMMuş'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Kuvvetli sağanak nedeniyle Kaş'ta 30 dekar sera alanı zarar gördü
GÜNDEMAntalya'da 30 dekar sera alanı zarar gördü
Toplu taşımada HES kodu zorunluğu! İstanbul kart HES kodu tanımlama nasıl yapılır?
GÜNDEMToplu taşımada HES kodu zorunluğu!
Son depremler haritası Kandilli Rasathanesi 15 Aralık - Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
GÜNDEM Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Şanlıurfada HDP Birecik İlçe Başkanı gözaltına alındı
GÜNDEMHDP ilçe başkanı gözaltında
Banka soygununu engelleyen emekli konuştu: Ben devletimin bankasını soydurmam
GÜNDEMBanka soygununu engellerken yaralandı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X