AA

Kentte Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, ilçe merkezi ile Kilitbahir köyü arasında kalan Çamburnu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AA'nın haberine göre, dumanın kent merkezinden de görüldüğü yangın bölgesine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip gönderildi.

Ormanlık alanda 5 ayrı noktada başladığı bildirilen yangın, 2 uçak, 10 helikopter, 35 arazöz, 5 dozer ve 175 personel ile kontrol altına alınmaya çalışıldı. Tarım arazilerinde yer alan balyaların zarar gördüğü yangının etkili olduğu bölgenin yakınlarındaki hayvan sahipleri, sürülerinin zarar görmemesi için söndürme çalışmalarına destek verdi.

Öte yandan, yangın nedeniyle saat 15.40 itibarıyla Çanakkale Boğazı, çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

BAKAN PAKDEMİRLİ: KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, yangının saat 14.55'te çıktığını, ilk müdahalenin ise 15.00'de yapıldığını söyledi.

Eceabat'taki yangının büyük oranda kontrol altına alındığını kaydeden Bakan Pakdemirli, Çanakkale merkez Yukarı Okçular mevkisindeki yangının ise kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Öte yandan, Bakan Bekir Pakdemirli'nin İzmir programını iptal ederek Çanakkale'ye geldiği öğrenildi.

Bölgede de açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, "Isparta'da bir, İzmir'de bir, Kahramanmaraş'ta bir, Kastamonu'da bir, Elazığ'da iki, Kütahya'da bir, Çanakkale'de 5 olmak üzere 12 yerde yangınlarla mücadele edildi. Tüm yangınların şu saat itibarıyla söyleyebilirim ki hepsi kontrol altında. Hepsinin soğutma faaliyetleri sürdürülüyor."

Pakdemirli ayrıca, çıkan yangınlardan birinin balya makinesinden kaynaklandığını kaydederek, "Gerek balya makinesinden olsun, gerek anızdan olsun yangınların sebebi yüzde 90 insan hatası. Bugün bölgede yaralanan 3 arkadaşımız var. Uçaktan atılan sudan dolayı yaralandılar. Genel durumları iyi ve tedavi altındalar."

ECEABAT BELEDİYE BAŞKANI: YANGIN SİGARA İZMARİTİNDEN ÇIKMIŞ OLABİLİR

Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli de, Habertürk TV yayınına bağlanarak, "Yangının kaynağı sigara izmariti veya kırık bir cam parçası olabilir. Alevler rüzgarla birlikte 3-4 kola ayrılıyor. Yangın yol kenarında başlayıp yayılıyor. Burası rüzgarlı bir bölge. Çam ağaçları çok fazla. Yangının ilerlemesinde de bu faktörler büyük bir etken" ifadelerini kullandı.