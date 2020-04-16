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İmamoğlu, "Salgınla mücadele ettiğimiz günlerde büyük önem taşıyan bazı kararlarla ilgili görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşmayı borç bildik. Dönüşü mümkün olmayacak sonuçlara sebep olunmaması, doğru zamanda doğru adımların atılması adına 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak öneri ve çağrımız" mesajıyla 6 maddelik duyuruda bulundu.

Öneri olarak sunulan maddeler arasında sokağa çıkma yasağı, çeşitli ekonomik önlemler, maske dağıtımı, pandemi kurullarının daha sık toplanması, 23 Nisan'da İstiklal Marşı'nın evlerde ve balkonlarda okunması ve Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtılması yer alıyor. İşte açıklanan 6 madde;

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