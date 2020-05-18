CHP liderinden 16 maddelik 'Buhrandan Çıkış Çağrısı'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde yapılan Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Yaptığı açıklamada, "Türkiye, ciddi bir ekonomik krizle değil ciddi bir ekonomik buhranla karşı karşıyadır" diyen Kılıçdaroğlu, hazırladıkları 16 maddelik 'Buhrandan Çıkış Çağrısı'nı şu şekilde anlattı;



1. Kamuda israfa son vereceğini millete taahhüt etmelidir.

2. Yeni bir “Bütçe” ve yeni bir “Orta Vadeli Programı” TBMM’ye getireceğini kamuoyuna açıklamalıdır.



3. Yeni bir merkez-yerel dengesi kurulmalıdır

4. Devlet yönetiminde liyakat sistemi hâkim kılınmalıdır



5. Sayıştay gerçek işlevine kavuşturulmalıdır.



6. Özerk kurulların güvencesi sağlanmalıdır.



7. Kamu İhale Yasası rekabet ve şeffaflığı sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.

8. TBMM’de “Kesin Hesap Komisyonu” kurulmalıdır.

9. Ulusal Vergi Konseyi Kurulmalıdır.



10. Ekonomik ve Sosyal Konsey çalıştırılmalıdır.



11. Yargı bağımsızlığı kesin olarak sağlanmalıdır.

12. Düşünceyi ifade, örgütlenme ve basın özgürlüğü koşulsuz güvence altına alınmalıdır.

13. Seçim barajı kaldırılmalıdır.

14. Siyasi Ahlak Yasası çıkarılmalıdır.



15. Güçlü bir “Stratejik Planlama Teşkilatı” kurulmalıdır.

16. IMF ile yeni düzen netleştirilmelidir.