Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında meydana gelen aşırı güç iddialarıyla ilgili Habertürk'e konuşan D.G.'nin yakınları ise dikkat çeken ifadeler kullandı.

D.G ‘nin dayısı Kazım Sarıca olay ile ilgili yapmış olduğu açıklamada şunları kaydetti:

"Olay dün dün bayram günü 66 yaşında sokağa çıkma izninde bahçede oturan ablama, polis arkadaşların emri vaki konuşması ile başladı. Hiçbir anlam veremediğimiz bir şekilde olay cereyan etti. Sanki karar merci hakim ve savcılarımız değil de bu polis arkadaşlar. Adli makamları kaldıralım o zaman herkes herkesi joplasın.

Kimseyi karalamak niyetinde değiliz. Polis arkadaşları hepsini bir kefeye koymuyoruz ama dün yaşananlar kesinlikle izahı olan bir durum değil. Halen 2 yeğeninim göz altında. Şikâyetçiyiz. Darp raporlarımız var. Öte yandan karşıda komşumuz görüntü alıyor. Onun evine girip camını çerçevesini kırıyorlar. Bakalım bekliyoruz. "

Emrah Doğru'nun haberine göre, konu ile ilgili Tekirdağ Valiliği de Açıklama Yaptı. Açıklamada, "24.05.2020 günü saat 15:30 sıralarında Çorlu İlçemiz Silahtarağa Mahallesi Selimiye Camii civarında sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşların olduğu ihbarı üzerine bir Ekip olay yerine intikal etmiş, olay yerinde bulunan iki şahıs görevli memurlara mukavemet göstererek linç etmekle tehdit etmişler, akabinde hakaretlerde bulunmaları üzerine şahıslar etkisiz hale getirilmiş, bir şahsın üzerindeki mandallı sustalı diye tabir edilen bıçak rızaen teslim alınmış, şahıslara sokağa çıkma yasağını ihlal ettiklerinden dolayı idari işlem yapılmıştır" denildi.

Valilik ayrıca, "Görevli Memura Mukavemetten konu ile ilgili nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’na bilgi verilerek alınan talimatlar sonrasında Şüpheli şahıslar 25.05.2020 günü öğleden önce hazır edilecektir. Olayda aşırı güç kullandığı iddia edilen görevlilere işten el çektirilmiş ve haklarında Adli ve İdari soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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