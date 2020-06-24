Son dakika haberler... DEAŞ ve El Kaide’nin hücre evlerine operasyon!

İHA

DEAŞ ve El Kaide silahlı terör örgütü içerisinde Suriye’de faaliyet gösteren 2 şahsın yasadığı yollardan Türkiye’ye giriş yaptıkları ve Denizli’ye geldiklerinin belirlenmesi üzerine TEM ekipleri harekete geçti.

İHA'nın haberine göre, özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda önceden belirlenen 2 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Baskınlarda şahısların kaçma ihtimaline karşı hücre evleri havadan drone ile gözetlendi.

Baskın yapılan evlerde El Kaide üyesi Türk vatandaşı ile DEAŞ üyesi Irak vatandaşı bir şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi.