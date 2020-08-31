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Son dakika haberler... Dışişleri Bakanlığı'ndan, Kırım Tatar Türklerine yapılan gözaltı işlemlerine tepki

Dışişleri Bakanlığı, "Kırım'da bu sabah Kırım Tatar Türklerinin evlerine yapılan baskınları ve gözaltı uygulamalarını endişeyle izliyoruz" açıklamasını yaptı

Dışişleri
DHA

Dışişleri Bakanlığı, Kırım'da bu sabah Kırım Tatar Türklerine yönelik gözaltılara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kırım'da bu sabah Kırım Tatar Türklerinin evlerine yapılan baskınları ve gözaltı uygulamalarını endişeyle izliyoruz. Söz konusu gelişme, Kırım'ın 2014 yılında yasadışı ve gayrimeşru olarak ilhak edilmesinin ardından Kırım Tatarlarına uygulanan sistematik baskı ve sindirme politikasının son örneğidir.

Türkiye, hak ve menfaatlerini barışçı yollarla savunan ve demokratik yöntemlerle seslerini duyurmaya çalışan soydaş Kırım Tatarlarının yanında olmayı her daim sürdürecektir."

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