Muğla'da olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Ula İlçesi Sakar Geçidi'ndeki son virajda, kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

İHA'da yer alan habere göre yaklaşık 50 metre yükseklikten Akyaka Mahallesi girişine düşen kamyonun sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

SIZINTIYA KARŞI ÖNLEM ALINDI

Kamyonun doğalgaz yüklü olması ve sızıntı olması nedeniyle bölgede büyük güvenlik önlemi alındı.

MAHALLEYE GİRİŞ KAPATILDI

İtfaiye ile jandarma ekipleri kazanın yaşandığı bölgede bekleyişini sürdürürken, firmanın Antalya'dan ekip göndereceği öğrenildi. Akyaka Mahalle girişi, güvenlik nedeniyle trafiğe kapandı.

GAZ SIZINTISI TESPİT EDİLMEDİ

Ayrıca bölgeye gelen AFAD ekipleri kaza bölgesinde yaptıkları incelemede patlamaya neden olacak bir gaz sızıntısının bulunmadığını tespit ederken, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, Jandarma, 112 Acil Sağlık ve karayolları ekiplerinin her türlü ihtimale karşı kaza bölgesinde tedbir amaçlı beklediği öğrenildi.