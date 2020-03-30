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Dokuz Eylül Üniversitesi'nden 'İtalya'dan ilerdeyiz' iddiasına açıklama!

Dokuz Eylül Üniversitesi Pandemi Servis Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Yusuf Savran'ın, koronavirüs salgınına yönelik "İtalya'dan ilerdeyiz" iddialarının ardından, üniversiteden önemli bir açıklama geldi. Açıklamada, "Vatandaşlarımızı uyarmak amacıyla kaygı ve korkusunu farklı bir üslupla aktaran hocamızın bu konuda yanlış anlaşıldığını ve kendisinin de üzgün olduğunu buradan paylaşmak istiyoruz" denildi

koronavirüs
HABERTURK.COM

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "İtalya'da ya da başka bir ülkede yaşanan can kayıpları üzerinden Türkiye'deki durumu kıyaslamanın veya alınan kararları eleştirmenin, yanlış veya amacından kopartılmış haberler yapmanın bilimsel bir tarafının olmadığını düşünmekteyiz" denilerek şu ifadeler kaydedildi: 

"Hali hazırda bu pandemi ile muhatap olan her ülke, bir takım tedbirler almakta, çözümler bulmaya çalışmakta, kendi yaşam şartlarına veya gerçekliklerine uygun hareket etmektedir. Dolayısıyla yoğun mesai şartlarında, ailesinden uzak kalan bir bilim insanının anlık reaksiyonu üzerinden konunun başka noktaya çekilmesini bu süreçte doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyoruz. Bu vesileyle vatandaşlarımızı uyarmak amacıyla kaygı ve korkusunu farklı bir üslupla aktaran hocamızın da bu konuda yanlış anlaşıldığını ve kendisinin de üzgün olduğunu buradan paylaşmak istiyoruz."

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