İHA

Gölova ilçe merkezi ve köylerinde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dolu yağışı ilçe merkezinde sele dönüştü, caddeler ve sokaklar suyla kaplandı.

İHA'nın haberine göre, park halindeki araçlar ise yollardan sökülen parke taşlarının arasında kaldı. Göle dönen caddelerde vatandaşlar karşıdan karşıya geçmekte zorluk yaşadı.

İlçe merkezinde etkili olan yağışı Şahat Bozat, cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. Görüntülerde yağışın yoğun bir şekilde sele sebep olduğu fark edilirken, göle dönen yolda büyükbaş hayvanların yürümekte güçlük çektiği görüldü.