Domuz nöbetinde kazayla kuzenini öldürdü! Aydın'da, 18 yaşındaki Yiğit Çiçek, domuz nöbeti tutarken kuzeni 20 yaşındaki Furkan Atmaca'nın kazayla silahının patlaması sonucu hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken 18 yaşındaki Yiğit Çiçek'in ölümü köyü yasa boğdu

Aydın'ın Germencik ilçesinde olay, Ortaklar Öğretmen Okulu’nun arka kısmında yer alan bir bahçede meydana geldi.

SİLAHI BİR ANDA PATLADI

İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre; bahçede hem vakit geçirmek hem de domuz beklemek için toplandığı öğrenilen gençlerden Furkan Atmaca’nın silahı birden patladı.

GENÇ AĞIR YARALANDI

Silahtan çıkan kurşunların Yiğit Çiçek’in kasıklarına isabet etmesi sonucu talihsiz genç ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine çağrılan 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Yiğit Çiçek kan kaybından hayatını kaybetti.

KUZENİ TUTUKLANDI

Germencik’i yasa boğan ölüm olayı ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, jandarma Yiğit Çiçek’in hem arkadaşı hem de kuzeni olan Furkan Atmaca tutuklandı.