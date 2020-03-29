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Balıkesir'de, yeni tip koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında kapatılan düğün salonunun kumarhaneye çevrildiği ortaya çıktı.

Mahmut Acaröz'ün haberine göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edremit Zeytinli Mahallesinde bulunan bir düğün salonunda kumar oynatıldığı bilgisi üzerine salona baskın yaptı. Ekipler, düğün salonuna yapılan baskında, içeride kumar oynayan 16 kişiyi yakaladı.

50 BİN 400 TL CEZA KESİLDİ

Düğün salonu işletmecisi F.A. isimli şahsa kumar oynamak için yer temin etmekten adli işlem yapıldı. Jandarma, 16 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nda yer alan kumar oynamak suçundan 1225 TL, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi yazılı yasaklara aykırı hareket etmekten 3 bin 150 TL olmak üzere kişi başı toplam 4 bin 375 TL'den iş yeri sahibiyle birlikte 16 kişiye 50 bin 400 TL idari para cezası kesti.

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