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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde, Vergi Dairesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Yeşilyurt ve Battalgazi Belediye personelleri ile birlikte bir çalışma yürüttü.

Ferdi Durdu’nun haberine göre, halk sağlığı açısından tehlike arz eden ve haksız fiyat artışı ile ilgili ‘Tıbbi Malzeme Üreten ve Satışı Yapılan Yerlerin’ denetimi esnasında bir işyerinin faaliyet izni olmadığının tespit edilmesi üzerine mahkemeden alınan karara istinaden işyeri içerisinde arama yapıldı.

Aramada, 273 adet 5 litre bidon, 22 adet 30 litre bidon, 30 adet 20 litre bidon olmak üzere 2 ton 600 litre el dezenfektanı olduğu değerlendirilen kimyasal maddeye el konuldu.

İşyeri sahibine TCK 193. Madde kapsamında adli işlem yapılırken, Vergi Dairesi ekiplerince 1750 TL para ceza uygulandı. El konulan malzemeler, İl Sağlık Müdürlüğüne ayrıca idari işlem için teslim edildi.

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