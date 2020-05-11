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Şikayet üzerine TİSKİ’de görevden alınan İnsan Hakları Daire Başkanı B.S.’nin eşi olduğu öğrenilen H.S., polis tarafından gözaltına alındı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre H.S., eşinin sık sık yerinin değiştirildiğini ve psikolojisinin bozulduğu belirterek, genel müdürle konuşmaya gittiği ve sinirlerine hakim olmadığını söyledi.

H.S., “Bir yumruk attım. O da bana vurdu. Ben de şikayetçiyim” dedi. Ali Tekataş ise H.S.’nin kendisine saldırdığını ve yumrukladığını belirterek şikayetçi olduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.