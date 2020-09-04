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Tonya'nın İskenderli Beldesi eski Belediye Başkanı olan Ahmet Aktaş, bu sabah evinin balkonuna çıktı. Bahçede çalılıklar arasında dolaşanın domuz olduğunu düşünen Aktaş, ruhsatlı silahı ile ateş etti.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, daha sonra eve giren Ahmet Aktaş, eşini aramaya başladı. Eşinin evde olmadığını fark eden Aktaş bahçeye indi. Eşini bahçede kanlar içerisinde bulan Aktaş, çevreden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Havva Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Havva Aktaş'ın cansız bedeni Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, Ahmet Aktaş ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.