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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Ev sahibiyle tartıştı! Evi ateşe verdi! Duvarlar yıkıldı!
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Ev sahibiyle tartıştı! Evi ateşe verdi! Duvarlar yıkıldı!

İstanbul Avcılar'da, 3 katlı binanın 1. katındaki dairede kalan ve bir süredir ev sahibiyle anlaşmazlık yaşayan kiracının, evi boşalttıktan sonra daireyi yaktığı öne sürüldü. Yangın sırasında dairede meydana gelen patlamanın etkisiyle duvarlar yıkıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Son dakika haberler: Ev sahibiyle tartıştı! Evi ateşe verdi! Duvarlar yıkıldı!
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DHA

İstanbul Avcılar'daki, Tahtakale Mahallesi Doruk Sokak'taki 3 katlı binanın 1. katındaki kiracı, üst katında oturan ev sahibiyle bir süredir anlaşmazlık yaşıyordu.

EVİ YAKMAKLA TEHDİT ETTİ

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, evi boşaltmasını isteyen ev sahibi ile geçtiğimiz günlerde tartışan kiracı, evi yakmakla tehdit etti.

BU SABAH EVDEN ALEVLER YÜKSELDİ

Bugün 04.00 sıralarında ise daireden alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi.

BİNADA CİDDİ HASAR OLUŞTU

Ekipler, üst katlarda oturanları tahliye etti. Zaman zaman patlama seslerinin de duyulduğu yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.

"BİNAYI YAKIP GİTMİŞ"

Kiracının ev sahibiyle tartıştıktan sonra evi yaktığını iddia eden mahalle sakinlerinden Ali Örünç, "Kiracı ev sahibiyle tartıştıktan sonra evi yakacağım, yıkacağım demiş. Ben ev sahibine 'yakamaz' dedim. Ama adam gerçekten de evi yakmış. Valizini aldığını gördük. Çocuklarını alıp gitti. Binayı yakıp gitmiş.

"KORKTUK NE OLDUĞUNU ANLAMADIK"

Yangın sırasında patlama meydana geldi. Ben yangından sonra içeriye girmeye çalıştım. Üst kattaki çocukları çıkardık. Olayda kimsenin yaralanmadığını söyleyen Övünç, "Çoluğunu çocuğunu alıp gitmiş. Ama olan buradaki komşularımıza oldu. Üst katta çocukları indirdik, çok korkmuşlardı. Biz de korktuk, ne olduğunu anlamadık. Yaralı yok. Maddi zarar oldu" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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