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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da fabrika sahibi ofisinde saldırıya uğrayarak öldürüldü! - Öne çıkan haberler
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Fabrika sahibine ofisinde infaz!

İstanbul Arnavutköy'de otomobil yedek parçası üreten bir fabrikanın sahibi olan 60 yaşındaki Mehmet Şen, alacak verecek meselesi olduğu belirtilen saldırgan tarafından ofisinde öldürüldü

İstanbul'da fabrika sahibi ofisinde saldırıya uğrayarak öldürüldü! - Öne çıkan haberler
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DHA

İstanbul'da olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy'de Erciyes sokakta meydana geldi. İddiaya göre 60 yaşındaki Mehmet Şen, fabrikasındaki ofisine gelen bir kişi ile bir müddet konuştuktan sonra aralarında tartışma çıktı.

ZANLI 6 EL ATEŞ ETTİ

DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine, Mehmet Şen'e silahını doğrultan kişi 6 el ateş etti.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Mehmet Şen, göğsüne aldığı 3 mermi ile ağır yaralanırken saldırgan fabrikadan kaçarak kayıplara karıştı.

ÇALIŞANLAR KANLAR İÇİNDE BULDU

Silah seslerini duyan fabrika çalışanları Şen'i kanlar içinde buldu. Haber verilmesi üzerine fabrikaya polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan fabrika sahibi Mehmet Şen, yazılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SALDIRGAN YAKALANDI

Polis olayla alakalı geniş çaplı çalışma başlatırken, saldırgan Arnavutköy Asayiş Büro Amirliği Ekipleri ve Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışması sonucu saldırının üzerinden 6 saat sonra Sarıyer'de göz altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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