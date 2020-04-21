DHA

Olay saat 11.30 sıralarında 3 katlı metruk bir binada meydana geldi. Bir temizlik görevlisi metruk bina içindeki çöpleri temizlemek için binadan içeri girdi.

DHA'nın haberine göre, üst kata çıkan temizlik görevlisi çalışma yaptığı sırada birinci kat zemini çöktü. Çökme nedeniyle temizlik görevlisi binadan çıkamayarak içeride mahsur kaldı.

Dışarı çıkamayan işçiyi ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri dışarı çıkarırken, görevli olaydan yara almadan kurtuldu. Olayı anlatan Nuri Akgün isimli bir esnaf , "Çöpçü çıktı temizlemek için. Zemin çökünce yukarıda kaldı, inemedi aşağı. Herhangi bir yarası yok. Boş bir binaydı" diye konuştu. Olay yerine gelen zabıta ekipleri metruk bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.