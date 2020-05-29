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FETÖ´den gözaltına alınan emir subayı, suçlamaları kabul etmedi

İzmir'de, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması'nın deşifre edilmesine yönelik çalışma kapsamında gözaltına alınan Ege Ordu Komutanlığı´nda emir subayı olarak görev yapan muvazzaf binbaşı F.Ö.´nün, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. F.Ö.'nün, ifadesinde, 'mahrem imam'ın ne demek olduğunu bilmediğini söylediği belirtildi

fetö
DHA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve MİT Başkanlığı tarafından FETÖ/PDY´nin 'TSK yapılanması'nın deşifre edilmesine yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Ege Ordu Komutanlığı´nda emir subayı olarak görev yapan muvazzaf binbaşı F.Ö., İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, evinde gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, F.Ö.´nün, 'TSK yapılanmasının mahrem imamları'ndan ve 'silahlı terör örgütü yöneticisi olma' suçundan aranan L.Ç. ile ankesörlü telefon, market, büfe gibi noktalardan ardışık arama sistemiyle haberleştiği suçlamalarını kabul etmediği belirtildi.

F.Ö.´nün, ifadesinde, FETÖ/PDY'ye üye olmadığını, 'mahrem imam'ın ne demek olduğunu bilmediğini ve herhangi bir telefon da almadığını öne sürdüğü belirtildi. F.Ö.´nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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