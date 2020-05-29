DHA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve MİT Başkanlığı tarafından FETÖ/PDY´nin 'TSK yapılanması'nın deşifre edilmesine yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Ege Ordu Komutanlığı´nda emir subayı olarak görev yapan muvazzaf binbaşı F.Ö., İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, evinde gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, F.Ö.´nün, 'TSK yapılanmasının mahrem imamları'ndan ve 'silahlı terör örgütü yöneticisi olma' suçundan aranan L.Ç. ile ankesörlü telefon, market, büfe gibi noktalardan ardışık arama sistemiyle haberleştiği suçlamalarını kabul etmediği belirtildi.

F.Ö.´nün, ifadesinde, FETÖ/PDY'ye üye olmadığını, 'mahrem imam'ın ne demek olduğunu bilmediğini ve herhangi bir telefon da almadığını öne sürdüğü belirtildi. F.Ö.´nün emniyetteki işlemleri sürüyor.