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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunun ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan gazeteci Hakan Aygün, 3 Nisan'da gözaltına alındı.

Gazeteci Aygün, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlamasıyla tutuklandı. Aygün'ün ifadesinde, sosyal medya hesaplarının kendi adına olduğunu, ancak sıkıntılı paylaşımları kendisinin yapmadığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Aygün, bugün çıktığı duruşma sonrasında da tahliye edildi.