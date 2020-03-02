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Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenler akın akın geldikleri Edirne'den, Yunanistan'ın tüm engellemelerine karşın Meriç Nehri ve tel örgüleri aşarak Yunanistan'a geçiyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin, Edirne'ye gelişleri sürüyor. İstanbul'dan taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Yunanistan'ın kapattığı Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geçişlere izin vermeyip TOMA'lardan tazyikli su, gaz bombası ile müdahale ettiği göçmenler, Meriç Nehri ve kırsal alanlardaki tel örgüleri aşarak, tüm engellemeleri aşarak Yunanistan'a geçmeyi başarıyor.

Binlerce göçmen, Edirne'den Yunanistan'a geçiş yaparken, bu sayı her saat artarak sürüyor.

136 GÖÇMEN KURTARILDI

İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçelerinden lastik botlar ile Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 136 göçmen denizde mahsur kaldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye kurtarma operasyonu düzenlenerek kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince botun motoru ve mazotlarına el konulduğunu iddia etti.

Türkiye'nin göçmenlere sınır kapılarını açtığı iddiaları üzerine harekete geçen çok sayıda göçmen, sosyal medya ve Whatsaap üzerinden kurdukları gruplarda bir araya geldi. Bulundukları il ve ilçelerde ortaklaşa otobüs kiralayan bazı göçmenler Edirne sınır kapısına giderken, bazı göçmenler ise İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçesi tarafına geldi.

Burada lastik botlar ile yola çıkan göçmenler, Sakız Adasına yaklaştıkları sırada iddiaya göre Yunanistan'ın Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. Lastik botlarında bulunan motorun ve yakıtın alınması sonucu ölüme terk edildi. Ölüme terk edilen göçmenlerin yaklaşık 5 saat sonra imdadına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Ekipler ayrıca denizde yola çıkan ve motoru bozulan başka bir göçmen botuna da yardım elini uzattı.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan, aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu 136 göçmen Çeşme İskelesine getirildi. Göçmenlerden biri Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin kötü muamelesine maruz kaldıklarını, botlarında bulunan motor ve yakıtı alınarak ölüme terk edildiklerini söyledi.

İZMİR'DEN GEÇİŞLER YOĞUNLAŞTI

İki gün süren fırtınanın ardından havanın sakinleşmesini fırsat bilen göçmenlerin, İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçişleri yoğunlaşarak sürüyor.

Bugün öğleden sonra 30 kişilik İran ve Afganistan uyruklu göçmenin, eski Alman Tatil Köyü'nden Sakız Adası'na hareket etmesinin ardından, 25 kişilik Afganistan uyruklu göçmen de, Dalyan bölgesindeki Havacılar Sitesi plajından şişme botla Sakız Adası'na yola çıktı.

Konya'dan otobüsle Çeşme'ye gelen 64 kişilik Afgan grup, öğle saatlerinde, Havacılar Sitesi plajına geçerek, kendilerini hayallerine ulaştıracak botu beklemeye başladılar. Aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu grup, ilk şişme botun kendilerine ulaşması üzerine botu şişirmeye başlarken, çocuklar da sitenin çocuk bahçesinde bulunan salıncaklarda sallanıp, kaydıraktan kaydılar. Bazı çocuklar da uykusuzluğa dayanamayıp, yere serilen battaniyelerin üzerinde uyudular.

Afgan erkeklerin botu şişirmeleri 2 saat kadar sürdü. Afgan grubun kalabalık olması nedeniyle ilk şişme botla 25 kişinin Sakız Adası'na gitmesine karar verilirken, şişme bot denize indirilerek, motoru takıldı. Motorun çalıştırılmasının ardından da 25 kişi bota binerek Sakız Adası'na hareket etti.

Geriye kalan Afgan göçmenler, şişme botlarının bu akşam kendilerine ulaşacağını söyleyerek, şişme botu şişirerek, bu gece Sakız Adası'na gideceklerini belirttiler. Afgan göçmenler, site plajında geçirdikleri süre içerisinde, sitedeki ailelerin kendilerine yiyecek ve içecek ikram ettiklerini de ifade ederek, kendilerine teşekkür ettiler.

DÜĞÜN SALONU KAPILARINI AÇTI

Yunanistan'a geçmek için akın akın Edirne'ye gelen göçmenlerin geçişleri devam ediyor. Edirne'nin İpsala ilçesinde, Yunanistan'a geçmek için bekleyen göçmenlerin geceyi geçirmesi düğün salonunun kapıları açıldı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin, Edirne'ye gelişleri sürüyor. İstanbul'dan taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Yunanistan'ın kapattığı Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geçişlere izin vermeyip TOMA'lardan tazyikli su, gaz bombası ile müdahale ettiği göçmenler, Meriç Nehri ile kırsal alanlardaki tel örgüleri ve tüm engelleri aşarak Yunanistan'a geçmeyi başarıyor.

Yunanistan'a geçmeyi Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuz'luda bekleyen göçmenlere geceyi geçirmeleri için düğün salonunun kapısı açıldı. Belirli aralıklarla göçmenler için gıda yardımı yapılırken, çocuklar için de kıyafet dağıtılıyor.

Meriç Nehri üzerinden geçtiği Yunanistan'dan geri gönderilen Afganistanlı Can Rezai, "Yunanistan'a geçtik. Gruplar halinde geçiyorduk. Bizi yakaladılar. Çantalarımızı yaktılar, telefonlarımızı kırdılar. Paralarımızı alıp, bizi dövdüler. İki kere geri gönderildim. Bir kere bot ile bir kere de tekneyle geçtim" diye konuştu.

"NE OLURSA OLSUN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Afganistanlı Kadir Rahman, "Sınırdan gittik. Dört veya beş kilometre yürüdük. Sonra bizi yakaladılar. Kadın, erkek tanımadan bize işkence ettiler. Telefon ve paramızı aldılar. Hiçbir şey kalmadı. Hatta bazılarının ayakkabılarını da aldılar. Aslında Avrupa'ya gitmeyi düşünüyorduk. Yunanistan'a geçmeden Avrupa'ya gidemeyiz. Bizim hayatımız kaymış. Hayatımızı şansa bırakıyoruz. Ne olursa olsun biz vazgeçmeyeceğiz. Artık biz kendimize bir hayat kurmak istiyoruz. Türk devletine çok teşekkür ederim. Bize yardımcı olduğu için" dedi.

KÖPEĞİ İLE BİRLİKTE AVRUPA YOLUNDA

İranlı bir göçmen ise köpeğiyle birlikte göç yolunda. Yunanistan'a geçmek için Yenikarpuzlu'da bekleyen göçmen köpeğiyle birlikte Avrupa'ya gideceği günü bekliyor.

GÖÇ İDARESİ'NDEN YALANLAMA

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, sınır kapılarına giden göçmenlerin, Genel Müdürlüğe ait araçlarla ücretli taşındığı iddialarını yalanladı.

Genel Müdürlük, bir haber bülteninde yer alan 'İstanbul'da Göç İdaresi'ne ait araçların yazılarını söküp, mültecileri ücretli taşıdılar' başlıklı haberi yalanladı. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında yer alan paylaşımda, "Uzun uzun açıklama yapmak isterdik ama gerçekten çok yoğunuz. Sadece şunu söyleyebiliriz, kuyruklu yalan" ifadelerine yer verildi.

AB KONSEYİ BAŞKANI SINIRA GİDECEK

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, 3 Mart Salı günü Yunanistan-Türkiye sınırına gideceğini duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Michel, "Yunanistan'ın Avrupa sınırlarını korumasını destekliyoruz. Sahadaki durumu yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Michel, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile Yunanistan-Türkiye sınırını ziyaret edeceğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saat 19.40 itibarıyla Edirne'den Yunanistan’a geçen düzensiz göçmenlerin sayısını 100 bin 577 olarak açıklamıştı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Türkiye'de bulunan Suriyelilere "geçici koruma" uygulamaya devam edildiğini belirterek "Suriyeli kardeşlerimizden ülkeyi terk etmeleri istenmedi. Kalmak isterlerse kalabilirler. Gitmek isterlerse de gidebilirler. Sadece mültecilerin Türkiye'den ayrılmasını engellememe yönünde bir politika değişikliğine gittik." açıklamasında bulunmuştu.