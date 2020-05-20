DHA

Kaza, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Nurullah Akbayır (26) yönetimindeki 06 BPP 733 plakalı hafif ticari araç karşı yönden gelen Yüksel Karadeniz'in (41) kullandığı 42 AP 179 plakalı otomobille çarpıştı.

DHA'nın haberine göre, çarpışmanın şiddetiyle iki araç da metal yığınına dönüşürken, kazada sürücüler Akbayır ve Karadeniz yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan sürücülerin hayati tehlikesinin bulunduğu ve Karadeniz'in, yapılan tedavisinin ardından Konya'ya sevk edildiği bildirildi.