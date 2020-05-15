AA

Olayda, Murat Yıldız (44) yönetimindeki 53 RU 226 plakalı kamyonet, S.K. (45) yönetimindeki 53 AN 139 plakalı Derepazarı özel halk otobüsü ile çarpıştı.

AA'nın haberine göre kazada, kamyonet sürücüsü Murat Yıldız hayatını kaybederken, kamyonette bulunan Y.Y. (39),M.Y. (16),M.H.Y. (19) ile özel halk otobüsü sürücüsü S.K ve otobüste yolcu olarak bulunan S.T. (52) ile N.K yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Rize Devlet Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Y.Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.