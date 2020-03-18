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HaberlerDünyaSon dakika haberler... Hayalet kentler!
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Kovid-19 korkusu nedeniyle dünyanın sayılı kentlerinde caddeler boşaldı!

Tüm dünyayı sarsan koronavirüs nedeniyle birçok sayılı kent hayalet şehre döndü. İngiltere'nin başkenti Londra'da akşamları en kalabalık yerler olan Piccadilly Circus ve Trafalgar Medyanı'nın yeni tip koronovirüs nedeniyle neredeyse bomboş olduğu görüldü. ABD'de Washington, Almanya'da Berlin, İtalya'da Roma ve Milan, İspanya'da da Berselona gibi kentlerde çarpıcı manzaralar ortaya çıktı

koronavirüs
AA / HABERTURK.COM

İngiltere'de Hükümetin halka restoranlar, barlar, gece kulüpleri ve tiyatrolara gidilmemesi yönündeki tavsiyesinin ardından bu gibi mekanların bir kısmının kapalı bir kısmında da hiç müşteri bulunmaması dikkat çekti.

AA'nın haberine göre, Londra'nın ünlü tiyatroları kapılarını kapatırken, sinema solanlarında da film gösterimleri durdu. İngiltere'de bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 60 kişi hayatını kaybetti.

 

CADDELER DE RESTORANLAR DA BOMBOŞ!

Öte yandan virüsün yayıldığı çok sayıda sayılı kentte de çarpıcı görüntüler ortaya çıktı.  ABD'de Washington, Almanya'da Berlin, İtalya'da Roma ve Milan, İspanya'da da Berselona gibi kentlerde cadde, sokaklar ile restoran ve cafelerin bomboş olduğu dikkat çekti.  

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