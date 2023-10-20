İstanbul'da tartışan 2 kişiden biri diğerini hem dövdü hem fotoğrafını çekti! - Güncel haberler

İstanbul'da tartışan 2 kişiden biri diğerini hem dövdü hem fotoğrafını çekti! - Güncel haberler

Hem dövdü hem fotoğrafını çekti! İstanbul'da tartışan 2 kişiden biri diğerini tekme, tokat ve yumruk atarak dövdü. Kızgın adam, yediği dayağın etkisiyle yere düşen kişinin fotoğrafını çekip dövmeye devam etti, o anlar ise kameraya böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı Giriş: 20.10.2023 - 09:39 Güncelleme: 20.10.2023 - 09:43 facebook

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