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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da tartışan 2 kişiden biri diğerini hem dövdü hem fotoğrafını çekti! - Güncel haberler

        Hem dövdü hem fotoğrafını çekti!

        İstanbul'da tartışan 2 kişiden biri diğerini tekme, tokat ve yumruk atarak dövdü. Kızgın adam, yediği dayağın etkisiyle yere düşen kişinin fotoğrafını çekip dövmeye devam etti, o anlar ise kameraya böyle yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 09:39 Güncelleme: 20.10.2023 - 09:43
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        Hem dövdü hem fotoğrafını çekti!
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        İstanbul'da olay, geçtiğimiz gece Güngören Sanayi Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre; cadde ortasında tartışan 2 kişiden biri diğerine tekme, tokat ve yumruk ile saldırdı.

        YERE DÜŞÜNCE FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

        İHA'da yer alan habere göre tekme tokat dayak yiyen kişi yere düşerken, diğeri ise cep telefonunu çıkararak yerdekinin fotoğrafı çekti.

        SONRA DÖVMEYE DEVAM ETTİ

        Kızgın adam bununla yetinmeyip, fotoğrafını çektiği kişiyi dövmeye devam etti. İki adam bir süre sonra oradan ayrılırken, ilginç anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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