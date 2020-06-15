Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemSon dakika haberler... Horoz dövüşüne polis baskını!
ABONE OL

Son dakika haberi! Malatya’da horoz dövüşüne polis baskını!

Malatya’da emniyet ekipleri tarafından horoz dövüşü yapıldığı tespit edilen bir iş hanına operasyon düzenlendi. Horoz dövüşü yaptıran bir şüpheli yakalanırken, kumar oynadığı belirlenen 38 kişiye ise 46 bin 550 TL idari para cezası uygulandı

malatya
HABERTURK.COM

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 13 Haziran’da Cezmi Kartay Caddesinde bulunan bir iş hanında ruhsatsız bir iş yerinde horoz dövüşü yapıldığını tespit etti.

Ferdi Durdu’nun haberine göre, ekipler tarafından iş hanına gerçekleştirilen operasyonda 38 kişinin horoz dövüşü yaptırarak kumar oynadığı tespit edildi.

Operasyonda, horoz dövüşü yaptıran bir şüpheli yakalanırken, hakkında ‘Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama’ suçundan adli tahkikat yapıldı.

Kumar oynayan 38 kişiye de 46 bin 550 TL idari para cezası uygulanırken, kumar suçunda kullanılan 5 horoza el konularak, Cumhuriyet Savcısının talimatı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Ayrıca iş yerinin ruhsatsız olması sebebiyle gerekli işlemlerin yapılması için ilgili kurumlara gerekli bilginin verildiği de kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberleri! Prof. Dr. Naci Görür: "Bingöl depremi küçük-orta, mesajı çok büyük!" - Haberler
GÜNDEMProf. Dr. Naci Görür: "Bingöl depremi küçük-orta, ...
Son dakika haberler... Kumarda kaybetti arkadaşını öldürdü!
GÜNDEMKumarda kaybetti arkadaşını öldürdü!
MEB güzel sanatlar ve spor liselerine 13 bin 620 yetenekli öğrenci seçecek
GÜNDEMMEB 13 bin 620 yetenekli öğrenci seçecek
Son dakika haberler... Arkadaşını öldüren zanlı yakalandı
GÜNDEMArkadaşını darbederek öldüren zanlı yakalandı
Son dakika haberler... Ankara'daki ByLock operasyonunda 15 gözaltı kararı
GÜNDEMBaşkent'te ByLock operasyonu: 9 gözaltı
Son dakika haberi! Zehir tacirlerine darbe vuruldu
GÜNDEMUyuşturucu tacirlerine bir darbe daha!
AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AUZEF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEMAUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
İSKİ su kesintisi 15 Haziran 2020 Pazartesi! İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
GÜNDEMİSKİ sular ne zaman gelecek?
Son dakika haberleri! Alevlerin arasında kaldı! İtfaiyecinin kalbi 2 kez durdu! - Haberler
GÜNDEMAlevlerin arasında kaldı! İtfaiyecinin kalbi 2 kez ...
Kabine Toplantısı ne zaman? 15 Haziran Cumhurbaşkanı Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEMKabine Toplantısı ne zaman?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X