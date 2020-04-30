İHA

Suriye’nin İdlib kentinde bulunan Maarat al Naasan bölgesinde Esad rejimi ile muhalif bölgeler arasındaki ticari geçidin Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) tarafından açılmasını protesto eden bölge halkına, HTŞ’ye bağlı teröristler tarafından ateş açıldı.

İHA'nın haberine göre, bölge halkı açılan ticari geçidin kapatılmasını isterken, HTŞ saldırısı sonucu 5 sivil yaralandı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada HTŞ'nin göstericilerin üzerine ateş açması sonucu 5 kişinin yaralandığı aktarılırken, yaralıların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.