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Koronavirüs salgını ile ortaya çıkan ekonomik zorlukları ve geçim sıkıntısını aşmak için çaba gösteren İBB, salgının yarattığı olağanüstü nedenlerle, vatandaş beyanını esas alarak yardım sürecini başlattı. İBB, hızla, yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı sürdürürken talep sahiplerini sayısı da 1 milyonu aştı. Bu olağanüstü koşullarda yardım talebindeki aşırı artışı en hızlı şekilde karşılamak amacıyla İBB, vatandaş beyanını yeterli gören değişikliği Meclis’e getirdi.

AK PARTİ VE MHP GRUPLARI 'HAYIR' DEDİ

İBB’nin bu çabalarına, 11 Mayıs günlü Meclis Olağanüstü toplantısında, AK Parti – MHP grupları ‘dur’ dedi. İBB, Meclise salgın, deprem gibi afet veya kriz dönemlerinde ihtiyaç sahiplerinin taleplerini karşılamak için, ‘sosyal inceleme raporu’ aranmasın teklifi getirdi. Ancak, AK Parti ve MHP gurupları bu talebi kabul etmeyince, mevzuat gereği sosyal yardımları ulaştırmak için öncesinde evlerde tespit yapılması zorunluluğu devam etti. Oysa İBB bu değişikliği salgın koşulları nedeniyle artan başvuruları bir an önce karşılamak ve bir milyonu aşan ihtiyaç sahibi İstanbullunun mağduriyetini önlemek için teklif etmişti. Sonuçta ihtiyaç sahibi İstanbullular mağdur edilmiş oldu.

MEVCUT BAŞVURULARIN TESPİTİ YAPILACAK

Ortaya çıkan durum karşısında 1 milyonu aşkın mevcut başvurunun tespitini yapmak zorunda olan İBB, yeni başvuru kabul edemeyecek. İhtiyaç sahibi İstanbullular ise tespit edilene kadar yardımlara ulaşamayacak.

"ASKIDA FATURA" DEVAM EDİYOR

İBB’nin, bir başka dayanışma uygulaması olan “Askıda Fatura” uygulaması ise devam edecek. İhtiyaç sahibi ailelerin İSKİ ve İGDAŞ faturalarını bıraktığı sistemde bugüne kadar 160 binden fazla fatura ödendi. Ödenen faturaların toplamı 22 milyon liradan fazla. İhtiyaç sahibi İstanbullular bu uygulamadan yararlanmak için sosyal yardım formu doldurmaya devam edebilecekler.

"ÜZÜLEREK BELİRTMEK İSTERİZ Kİ"

Ortaya çıkan bu durum karşısında İBB Başkanlığı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Değerli Hemşehrimiz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak salgın sürecinde ortaya çıkan ekonomik zorluklar ve geçim sıkıntısı nedeniyle 1 milyondan fazla ailemiz sosyal yardım almak için belediyemize başvurdu. Sosyal yardım incelemesinde İBB olarak vatandaş beyanını doğru kabul ederek yardımlara başladık. Ne yazık ki Mayıs ayında olağanüstü toplanan İBB Meclisi’nde AK Parti ve MHP Grubu’nun oyları ile vatandaş beyanı yeterli görülmedi, belediyemizin evlerde tespit yapması kararı alındı. Bu sebeple üzülerek belirtmek isteriz ki, bugünden itibaren sosyal yardım talebi alamayacak, mevcut müracaatları tespite başlayacağız.

İSKİ ve İGDAŞ faturaları için düzenlediğimiz ‘Askıda Fatura’ dayanışması ise devam edecek. Sosyal yardım formu sadece ‘Askıda Fatura’ dayanışması için doldurulacaktır.”

530 BİN AİLEYE GIDA DESTEĞİ VERİLİYORDU

İBB’nin, sosyal yardımları kapsamında 530 bin aileye gıda kolisi desteği verilmeye başlanmıştı. 280 binden fazla aileye ise nakdi yardım yapılmaktaydı. İstanbul’daki her 10 haneden birine ulaşmaya başlayan yardımlar böylece sekteye uğradı. İstanbul’da her 7 haneden biri ise ihtiyaç sahibi durumda. Alınan kararla birlikte hızlanması ve artması gereken sosyal yardım süreci yavaşlatılmış oldu.

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