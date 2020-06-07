Son dakika haberler... İçişleri Bakanlığı: İki örgüt mensubu daha teslim oldu

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İçişleri Bakanlığı, "Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmalarıyla 2 terör örgütü mensubu daha Şırnak/Habur Sınır kapısından teslim oldu. 2 yıl önce örgüte katıldıkları tespit edilen örgüt mensuplarının son olarak Irak'ta faaliyet gösterdiği belirlendi" açıklamasında bulundu.

Açıklamada, "Böylece 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 84'e yükseldi. Başarılı ikna çalışmaları sayesinde önümüzdeki günlerde de terör örgütünde çözülme hızlanarak devam edecek" ifadeleri de yer aldı.