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Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı: İki örgüt mensubu daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, "Emniyet ve jandarmanın ikna çalışması sonucu 2 örgüt mensubu daha teslim oldu" açıklamasında bulundu

son dakika
HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığı, "Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmalarıyla 2 terör örgütü mensubu daha Şırnak/Habur Sınır kapısından teslim oldu. 2 yıl önce örgüte katıldıkları tespit edilen örgüt mensuplarının son olarak Irak'ta faaliyet gösterdiği belirlendi" açıklamasında bulundu.

Açıklamada, "Böylece 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 84'e yükseldi. Başarılı ikna çalışmaları sayesinde önümüzdeki günlerde de terör örgütünde çözülme hızlanarak devam edecek" ifadeleri de yer aldı.

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