İHA

Olay, Battalgazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mehmet Buyruk Caddesi üzerindeki evine haciz işlemleri için evine gelen avukat ve icra memurları ile tartışan M.V. önce darp etmeye çalıştığı icra memuru U.E.'ye silahla ateş açtı.

İHA'nın haberine göre, açılan ateş sonucunda bacağına iki ayrı noktada isabet alan U.E. yaralanırken, M.V. ekipler tarafında olayda kullandığı suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralı memurun hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor. Öte yandan Battalgazi ilçesinde meydana gelen bir başka olayda silahla vurularak yaralanan 1 kişi de Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.