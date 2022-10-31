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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü! - Gaziantep haberleri
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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü!

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi ölürken 6 kişi de yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına da yansıdı

Son dakika haberler: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü! - Gaziantep haberleri
Feci kaza kamerada! 2 kişi can verdi!
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İHA

Gaziantep D400 karayolu Nizip ilçesi Hazımoğlu mevkisinde meydana gelen kazada Ahmet Kurt yönetimindeki otomobil ile Şanlıurfa istikametinden gelen Hasan Yıldız yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İHA'da yer alan habere göre feci kazada 58 yaşındaki sürücü Hüseyin Yıldız ile diğer otomobilde bulunan 46 yaşındaki yolcu Cemile Kurt olay yerinde hayatını kaybetti.

6 YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazada yaralanan diğer sürücü Ahmet Kurt (42) ve aynı aileden yolcular Cuma Kurt (72), L.K. (14), İ.K. (7), Y.K. (12), C.K. (2) Gaziantep'teki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılardan Cuma Kurt'un durumun ağır olduğu öğrenilirken diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

KAZA ANI KAMERAYA DA YANSIDI

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazanın ardından polis olay yerinde inceleme yaptı. Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, yaralıların ve araçların kaldırılmasından ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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