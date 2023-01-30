İkisi de hayatının baharındaydı! Öldüren doğum günü!

Araçtan kendisi çıkan sürücü Besleme ile yanındaki Samet Canpolat (30), içeride Ceren Ceylan ile Öykü Kasımoğlu'nun (27) olduğunu söyledi.

HALATI OTOMOBİLE BAĞLADILAR

Dereye atlayan kişi, halatla kendisini otomobile bağladı. 50 kişilik grup, otomobili çıkarmak için seferber oldu.

İKİ GENÇ KADIN KURTARILAMADI

Araçta baygın haldeyken ulaşılan Ceylan ile Kasımoğlu, sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırıldı. Ceren Ceylan ve Öykü Kasımoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

SÜRÜCÜ 3.79 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekipleri ise sürücü Mustafa Besleme'yi gözaltına aldı. Besleme'nin 3.79 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.