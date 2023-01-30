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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: İkisi de hayatının baharındaydı! Öldüren doğum günü!
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İkisi de hayatının baharındaydı! Öldüren doğum günü!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kontrolden çıkarak dereye uçan otomobildeki 23 yaşındaki Ceren Ceylan ile 27 yaşındaki Öykü Kasımoğlu hayatını kaybetti. 3,79 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü 29 yaşındaki Mustafa Besleme ise gözaltına alındı. Araçtakilerin, Ceylan'ın doğum günü kutlamasından döndükleri öğrenildi

Son dakika haberler: İkisi de hayatının baharındaydı! Öldüren doğum günü!
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DHA

Muğla Marmaris'te kaza, önceki gece, saat 01.30 sıralarında, Sarıana Mahallesi Azmak Deresi yolunda meydana geldi.

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASINDAN DÖNÜYORLARDI

S&uuml;r&uuml;c&uuml; Mustafa Besleme, 3.79 promil alkoll&uuml; &ccedil;ıktı.
Sürücü Mustafa Besleme, 3.79 promil alkollü çıktı.

DHA'da yer alan habere göre Yat Limanı'ndaki restoranda Ceren Ceylan'ın (23) doğum gününü kutlayan arkadaş grubu, Mustafa Besleme'nin (29) kullandığı otomobille dönüşe geçti.

30 METRE SONRA KAZA MEYDANA GELDİ

Otomobil, restoranın 30 metre ilerisinde kontrolden çıkarak önce kaldırıma çarptı ardından dereye uçtu.

SÜRÜCÜ VE BİR KİŞİ ARAÇTAN ÇIKTI

Araçtan kendisi çıkan sürücü Besleme ile yanındaki Samet Canpolat (30), içeride Ceren Ceylan ile Öykü Kasımoğlu'nun (27) olduğunu söyledi.

CEREN VE ÖYKÜ İÇİN KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla gelen ekipler, yardım edenlerle birlikte araçtaki 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

HALATI OTOMOBİLE BAĞLADILAR

Dereye atlayan kişi, halatla kendisini otomobile bağladı. 50 kişilik grup, otomobili çıkarmak için seferber oldu.

İKİ GENÇ KADIN KURTARILAMADI

Araçta baygın haldeyken ulaşılan Ceylan ile Kasımoğlu, sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırıldı. Ceren Ceylan ve Öykü Kasımoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

SÜRÜCÜ 3.79 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekipleri ise sürücü Mustafa Besleme'yi gözaltına aldı. Besleme'nin 3.79 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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