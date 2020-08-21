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AA

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve Suriye'deki çatışma bölgelerinde olan kadın örgüt üyelerini yasa dışı yollarla yurda sokmaya çalışan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre, söz konusu soruşturma kapsamında, birçok adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3’ü yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.