İstanbul'da kız kaçırma kavgası: Yaralılar var!

DHA

İstanbul Esenyurt'ta olay, sabah saat 05.15'te Mehter Çeşme Mahallesi Ufuk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında kız kaçırma mevzusu yüzünden husumet bulunan 2 aile, pastanede buluştu.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

DHA'da yer alan habere göre aile fertleri konuşurken aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü.

SİLAH VE BIÇAKLARLA SALDIRDILAR

Pastanede başlayan kavga dışarı taştı. Taraflar birbirlerine silah ve bıçakla saldırdı. Silah sesleri üzerine çevredekiler polise haber verdi.

1'İ AĞIR, 4 KİŞİ YARALANDI

Polis ekipleri kısa sürede olay yerine geçerken, kavgada U.Ç., Y.A., G.A. ve R.A. isimli 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla en yakın hastanelere sevk edildi. Yaralılardan R.A.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olaya karıştığı tespit edilen M.G.Ç., S.S. ve P.S. isimli 3 şüpheli olay yerinde yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde tarafların bir pastanede otururken kavga etmeye başladıkları daha sonra da kavganın dışarı taştığı anlar yer aldı.