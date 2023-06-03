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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: İstanbul'da kız kaçırma kavgasında silahlar çekildi! 1 ölü 4 yaralı ve...
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İstanbul'da kız kaçırma kavgası: Ölü ve yaralılar var!

İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre kız kaçırma meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 aile arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 4 kişi yaralanırken kızın babası Ruhi A., hayatını kaybetti

Son dakika haberler: İstanbul'da kız kaçırma kavgasında silahlar çekildi! 1 ölü 4 yaralı ve...
DHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iddiaya göre kız kaçırma meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 aile arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 4 kişi yaralanırken kızın babası Ruhi A., hayatını kaybetti

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

DHA'da yer alan habere göre aile fertleri konuşurken aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü.

SİLAH VE BIÇAKLARLA SALDIRDILAR

Pastanede başlayan kavga dışarı taştı. Taraflar birbirlerine silah ve bıçakla saldırdı. Silah sesleri üzerine çevredekiler polise haber verdi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 3 KİŞİ YARALANDI

Olay, sabah saat 05.15'te Mehter Çeşme Mahallesi Ufuk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında kız kaçırma mevzusu yüzünden husumet bulunan 2 aile, pastanede bir araya geldi. Aile fertleri konuşurken aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü. Pastanede başlayan kavga dışarı taştı. Taraflar birbirlerine silah ve bıçakla saldırdı. Silah sesleri üzerine çevredekiler polise haber verdi. Polis ekipleri kısa sürede olay yerine geçerken, kavgada U.Ç., Y.A., G.A. ve Ruhi.A. isimli 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla en yakın hastanelere sevk edildi. Yaralılardan kızın babası Ruhi.A. kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olaya karıştığı tespit edilen M.G.Ç., S.S. ve P.S. isimli 3 şüpheli olay yerinde yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde tarafların bir pastanede otururken kavga etmeye başladıkları daha sonra da kavganın dışarı taştığı anlar yer aldı.

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