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İstanbul'da korkunç olay! Cinayet işlediği yerde öldürüldü!

İstanbul'da önceki akşam Harun Serçe uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Serçe'nin, 2 yıl önce cinayet işlediği öne sürülen yerde saldırıya uğradığı ve tutuklandıktan bir yıl sonra cezaevinden çıktığı belirlendi

eyüpsultan
Mustafa Şekeroğlu

İstanbul'da korkunç bir olay meydana geldi. Eyüpsultan'ın Çırçır Mahallesi'nde önceki akşam silah sesleri yükseldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre kısa bir süre sonra polise silahlı saldırı ihbarı yapıldı. Polis ve sağlık görevlileri hızla olay yerine gitti. Harun Serçe adlı kişinin silahlı saldırı sonucu ağır yaralandığı belirlendi. Hastaneye kaldırılan Serçe tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastanede hayatını kaybeden Harun Serçe'nın evine giderken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradığı belirlendi. Yapılan incelemede, Serçe ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı. Harun Serçe'nin silahlı saldırıya uğradığı yerde 2 yıl önce İsmet Çakmak adlı bir kişiyi bıçakla öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı öne sürüldü.

BİR YIL SONRA CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

2 yıl önceki bu olayın ardından tutuklanan Serçe'nin ‘Meşru müdafaa' iddiasıyla bir yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğu belirtildi. Polis, olayın önceki cinayetle bağlantısı olup olmadığını araştırıyor. Şüphelilerin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

 

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