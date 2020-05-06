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İstanbul trafiği koronavirüs öncesi haline geri döndü!

İstanbul’da mesainin bitimiyle birlikte trafik yoğunluğu bazı noktalarda koronavirüs öncesindeki haline geri döndü. Trafikteki yoğunluk yüzde 31 seviyelerine ulaşırken, E-5’teki yoğunluk drone ile havadan görüntülendi

koronavirüs
İHA

Dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ardından İstanbul'da yaşanan trafik yoğunluğu da gözle görülür oranda azalmıştı.

İHA'nın haberine göre, mesai saatinin bitimiyle birlikte İstanbul trafiğinde yoğunluk oluştu. İstanbul'un bazı bölgelerinde trafikteki yoğunluk korona virüs öncesindeki alışılmış haline geri döndüğü görüldü.

Yoğunluk İBB verilerinde yüzde 31 seviyelerine ulaştı. E-5'in bazı noktalarında ağır bir şekilde ilerleyen trafik drone ile havadan görüntülendi.

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