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Haberler Gündem 3. Sayfa ŞÜPHELİ ÖLÜM | Son dakika haberler: İsveçli kadının İstanbul'da sır ölümü!
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İsveçli kadının İstanbul'da sır ölümü!

İstanbul'da, bulunan ünlü bir otelde kalan İsveç vatandaşı Yasmine Mejri, ölü bulundu. Kadının düşerek öldüğü öne sürülürken ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İfadesi alınan otel çalışanlarından resepsiyon müdürü K.Y, "Yakınına ulaşmak amacıyla internetimizi kullanmak istediğini belirterek Wi-Fi ağımızın şifresini talep etti. Şifreyi aldıktan sonra lobi kısmına yönelen kadını otel giriş çıkışlarının yoğun olması sebebiyle tekrar görmedim" dedi. Otel görevlisi Ö.B. ise "Mal kabul bölümüne giden alanda bir kişinin yerde olduğu gördüm. Kendisini tam yerdeyken gördüm. Düşüş anını görmedim" diye konuştu

ŞÜPHELİ ÖLÜM | Son dakika haberler: İsveçli kadının İstanbul'da sır ölümü!
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DHA

İstanbul'da olay 17 Ocak'ta saat 18.30 sıralarında Kağıthane'de bulunan ünlü bir otelde meydana geldi. İddiaya göre İsveç vatandaşı Yasmine Mejri, tatil için Türkiye'de 5 yıldızlı oteli tercih etti.

OTEL OTOPARK GİRİŞİNDE ÖLÜ BULUNDU

DHA'da yer alan habere göre Mejri otele giriş yaptıktan sonra, otel çalışanına ailesine ulaşmak için internete bağlanmak istediğini söyledi. Bir süre lobide bekleyen genç kadın daha sonra odasına çıktı. Mejri, otel otopark giriş çıkışında ölü bulundu.

İNTİHAR İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri otel ve çevresinde inceleme yaptı. Kadının cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili otel çalışanlarının ifadesi alındı. Kadının ölümünde intihar ihtimali üzerinde durulurken polis kayıtlarına 'şüpheli ölüm' olarak geçen olayla ilgili inceleme sürüyor

"BENİMLE İNGİLİZCE KONUŞTU, Wİ-Fİ ŞİFRESİ İSTEDİ"

Olayla ilgili ifadesine başvurulan resepsiyon müdürü olarak görev yapan K.Y, "Saat 17.45 sıralarında içeriye yabancı uyruklu kadın geldi ve yakınına ulaşmak amacıyla internetimizi kullanmak istediğini belirterek Wi-Fi ağımızın şifresini talep etti. Kadın benimle İngilizce konuştu. Normal şartlarda misafirlerimiz ile Wi-Fi şifresi paylaştığımız için kendisi ile internet şifresini paylaştım. Akabinde ise şifreyi aldıktan sonra oturma alanlarının bulunduğu lobi kısmına yönelen şahsı otel giriş çıkışlarının yoğun olması sebebiyle tekrar görmedim" dedi.

"YERDE BİR ŞAHSIN OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Otelin risk önleme departmanında görev yapan Ö.B ise "Saat 18:30 sıralarında bir kadının otelin yan tarafında bulunan mal kabul bölümüne giden alanda yerde yattığını gördüm. Kendisini tam yerde iken gördüm. Düşüş anını görmedim. Akabinde ise kadının yanına yerde yüz üstü yatarken gördüm, yerde kan bulunmaktaydı. Devamında ise 112'yi arayarak olay yerine polis ekiplerini ve ambulans çağırdım ve otel görevlilerine bilgi verdim. Olay yerine gelen sağlık ekipleri öldüğünü söylediler" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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