İHA

Edinilen bilgiye göre yangın, bir binanın 10’uncu katında çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangında çatıdaki alevler bir anda büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

ANONSLAR YAPILDI BİNA BOŞALTILDI

İHA'nın haberine göre, olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri yangının büyümesi üzerine 10 katlı binanın tahliyesi için harekete geçti. Polis ekipleri, anonslarla binada yaşayan vatandaşların dışarıya çıkmasını istedi.

Vatandaşların tahliye edilmesinin ardından, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çevredeki vatandaşlar da yangını korku dolu gözlerle izledi. İftar saati öncesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi ile kontrol altına alındı.

ÇATI KATINDA ÇIKMIŞ

Binanın çatı katında çıkan yangını dışarıdan takip eden apartman sakinleri ise, alevlerin söndürülmesinin ardından evlerine döndü. Yanan evde şans eseri kimsenin olmadığı ve 4 kişilik bir ailenin oturduğu öğrenildi.